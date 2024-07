Lugo, Lions: passaggio di consegne, nuovo presidente

C’è un nuovo presidente per il Lions Club di Lugo. Per un anno, come da statuto, è Bruno Zama, che prende il posto di Laura Baldinini Senni.

Sessantenne, bancario, Zama abita con la famiglia a Lugo. Lions da 32 anni, dopo 5 anni come socio Leo, è stato in entrambi i club presidente a Faenza. Maestro del lavoro dal 2022 con Stella al merito a firma del presidente della repubblica, Zama, con decenni di impegno nel sociale nel proprio tempo libero, è saggista dal 2012 e ha pubblicato vari libri sul riutilizzo pacifico del materiale bellico delle guerre mondiali.

La cerimonia per il passaggio di consegne è stata l’occasione per conferire a don Leonardo Poli la Melvin Jones Fellowship, che prende il nome dal fondatore del Lions Clubs International, un’onorificenza che è stata creata per dare il più alto riconoscimento alla dedizione delle singole persone al servizio umanitario.

Al sacerdote lughese della Collegiata, infatti, è stato riconosciuto il profuso impegno e la dedizione con cui si è attivato nelle tragiche settimane dell’alluvione, mettendo a disposizione spazi e risorse per chi non aveva più nulla e per i tanti volontari accorsi da ogni città per aiutare gli alluvionati. A.C.