Lugo, lavori di Hera alla rete acquedottistica di Santa Maria in Fabriago

Hera eseguirà oggi dalle 8.30 alle 14 una serie di lavori di manutenzione straordinaria della rete acquedottistica del centro abitato di Santa Maria in Fabriago. Durante l’intervento, che ha l’obiettivo di rendere più resiliente il sistema di approvvigionamento idrico e la gestione della risorsa, e al ripristino del servizio potrebbero verificarsi alcune irregolarità temporanee nella fornitura dell’acqua (abbassamento della pressione, alterazione del colore, presenza di aria nelle tubazioni, mancata erogazione), di cui resta comunque confermata la potabilità dal punto di vista chimico e batteriologico; in caso di alterazione del colore o presenza di aria, si consiglia di far scorrere l’acqua per qualche minuto per far tornare la situazione alla normalità.

I cittadini e le attività interessati dall’intervento che hanno comunicato il proprio numero al momento della sottoscrizione del contratto acqua usufruiranno del servizio di preavviso gratuito con sms sul cellulare. Si ricorda che questo servizio è fornito ai clienti che ne facciano richiesta. Chi volesse comunicare il proprio numero per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, può farlo accedendo dal sito www.gruppohera.it/clienti/casa/casa_acqua.

Eventuali cali di pressione e/o alterazione del colore o presenza di aria si verificheranno anche la prossima settimana, poiché lunedì Hera interverrà con un sistema innovativo di lavaggio aria-acqua per una migliore qualità dell’acqua di rete.

Le utenze delle zone interessate dagli interventi saranno preavvisate giorno per giorno con altoparlante o con preavviso sms per gli utenti registrati. Si interviene nel lavaggio di tubazioni acquedottistiche con il sistema aria-acqua dove l’attività di spurgo tradizionale mediante idranti o scarichi terminali presenti sulla rete non risolve il problema o dove è evidente la necessità di agire in maniera energica.

Con la rimozione dei residui naturali che si trovano nelle condotte idriche, Hera intende garantire una ulteriore qualità dell’acqua di rete, migliorandone le proprietà organolettiche: limpidezza, sapore e odore. L’azienda assicura di contenere al minimo i tempi dei lavori, ricordando che in caso di urgenza (segnalazione guasti, rotture, emergenze varie) è gratuito e attivo 24 ore su 24, sette giorni su sette il numero di pronto intervento 800.713.900 per i servizi acqua, fognature e depurazione.