Lugo, lavori alla rotonda dell’ospedale: attiva una navetta dal 22 al 24 settembre

Da lunedì 22 a mercoledì 24 settembre si procederà ai lavori di asfaltatura della rotonda di via Provinciale Cotignola, a Lugo, quella che permette di accedere al parcheggio di largo Gramigna in uso ai degenti e ai visitatori dell’ospedale Umberto I. Durante le tre giornate, la rotonda sarà chiusa al traffico e si consiglia pertanto a chi proviene da via Provinciale Cotignola, e vuole dirigersi in centro o all’ospedale, di proseguire in via Alberico da Barbiano per poi svoltare in viale Dante.

In merito alla temporanea indisponibilità del parcheggio di largo Gramigna, l’Amministrazione comunale, in accordo con l’Ausl, ha deciso di rendere gratuita, da lunedì 22 a mercoledì 24 settembre, la sosta negli stalli blu interni dell’ospedale Umberto I, accessibili all’altezza del civico 9 di viale Masi, accanto all’hospice. È fondamentale che questi posti vengano lasciati a disposizione degli utenti dell’ospedale. A tal proposito sono state individuate aree alternative per la sosta dei dipendenti, che verranno comunicate direttamente agli interessati dalla direzione del presidio.

Inoltre, sempre nelle tre giornate dal 22 al 24 settembre sarà attiva una navetta gratuita con servizio di trasporto all’ospedale. La navetta partirà dal parcheggio dello stadio Muccinelli, in piazzale Veterani dello Sport 4, e trasporterà pazienti e accompagnatori all’ingresso principale dell’ospedale in viale Dante. Il servizio verrà attivato nelle tre giornate dalle ore 7 alle 18 (ultima partenza dall’ospedale alle 17.45). Indicativamente, la navetta farà un viaggio di andata e ritorno ogni ora.

«Purtroppo abbiamo verificato che non è possibile riasfaltare la rotonda della via Provinciale Cotignola mantenendola anche solo parzialmente percorribile per i veicoli - spiegano la sindaca Elena Zannoni e l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori -. Nelle tre giornate dei lavori, renderemo quindi gratuita la sosta negli stalli interni dell’ospedale, in prossimità dell’Hospice, dove un tempo c’era il Cup. Questo parcheggio non è grande come quello di largo Gramigna, pertanto raccomandiamo alle persone che ne usufruiranno in quelle giornate di limitare la sosta al tempo utile per i propri appuntamenti o per visitare i degenti, in modo di consentire ad altri di recarsi all’ospedale utilizzando quegli stessi stalli. L’attivazione straordinaria della navetta dal parcheggio del Muccinelli dovrebbe mitigare ogni ulteriore disagio. Il costo del navetto sarà a totale carico del Comune di Lugo. Abbiamo attivato ogni possibile alternativa per permettere a tutti i lughesi e alle persone che hanno cari ricoverati o da accompagnare all’ospedale di Lugo di poter parcheggiare gratuitamente e recarsi alla struttura in modo agevole e gratuito, ma anche per consentire ai dipendenti di recarsi al lavoro con minori disagi possibili».