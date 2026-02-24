Lugo, lavori al Museo Baracca e ingresso gratuito verso il centenario

LUGO. Lavori in corso e ingresso gratuito al museo Francesco Baracca. Proseguono i lavori di ampliamento del museo Francesco Baracca, che il prossimo 16 giugno celebrerà il centenario della propria fondazione con un calendario di eventi dedicato. Nel frattempo, il museo rimane aperto al pubblico, e proprio a causa dei lavori in corso, che naturalmente impatteranno per qualche mese sulla piena fruibilità degli spazi museali da parte dei visitatori, l’ingresso sarà gratuito fino all’inaugurazione dei nuovi ampliamenti.

In particolare, nei prossimi mesi le sale della 91ª Squadriglia e dello Spad resteranno chiuse al pubblico, mentre la sala della Collezione Baldini sarà visitabile solo parzialmente. La decisione di mantenere aperto il museo anche in questa complessa fase, nella massima sicurezza per i visitatori e ad ingresso gratuito, è stata presa dalla Giunta comunale di Lugo per accompagnare il percorso del centenario del museo e del suo ampliamento, condividendo con i lughesi e non solo gli sviluppi futuri di un’istituzione culturale identitaria per la città.