Lugo, lancia una sedia contro la madre e minaccia di dare fuoco alla casa: 24enne arrestato

I Carabinieri di Lugo hanno arrestato uno straniero di 24 anni, ritenuto responsabile di maltrattamenti in famiglia, resistenza, oltraggio e lesioni personali aggravate ai danni di tre militari dell’Arma.

L’intervento è scattato alcune sere fa intorno alle 19.30, a seguito di una chiamata al 112 da parte di un uomo che segnalava l’impossibilità di rientrare in casa a causa della furia del figlio convivente. Giunti sul posto, i militari hanno accertato che il giovane, in evidente stato di alterazione psico-fisica, aveva scagliato una sedia contro la madre e minacciato di dare fuoco all’abitazione con i genitori all’interno.

Vista la gravità della situazione e della violenza del ragazzo, è stato richiesto il supporto di una pattuglia della Stazione di Fusignano e del personale del 118. Alla vista dei soccorritori e delle forze dell’ordine, il 24enne ha reagito tentando di aggredire i sanitari.

Nel corso delle operazioni, il giovane si è scagliato contro i Carabinieri, tre dei quali sono rimasti feriti da calci e pugni, riportando lievi lesioni.

L’attività d’indagine ha permesso di accertare che l’episodio è solo il culmine di una lunga serie di vessazioni e maltrattamenti subiti dai familiari nel tempo. Il giovane, dopo essere stato sottoposto alle cure mediche necessarie sotto piantonamento, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Ravenna su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa della convalida del provvedimento.