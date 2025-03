Lugo, la sua casa prende fuoco: anziano all’ospedale

Incendio in una camera da letto in una abitazione a Lugo in via Cento, con un anziano intossicato dalle esalazioni e trasportato in ospedale. L’incendio si è verificato nella tarda mattinata di oggi: una uomo anziano che vive solo in una casetta a due piani, probabilmente stava fumando a letto. Lenzuolo e materasso hanno preso fuoco il lenzuolo e per l’anziano è stato necessario il ricovero in codice giallo all’ospedale di Lugo. I Vigili del Fuoco hanno prontamente spento l’incendio, mentre la Polizia Municipale della Bassa Romagna è intervenuta per chiudere la strada e per i rilievi.