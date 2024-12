Lugo, la storia di Letizia a “Nuovi eroi” su Raitre: per il suo impegno durante l’alluvione, Mattarella l’ha nominata Alfiere della Repubblica

In ogni puntata la storia di uno di questi eroi comuni viene raccontata attraverso un’intervista diretta al protagonista, intervallata dalle testimonianze di amici, familiari e colleghi, da immagini fotografiche e video privati e da repertorio di cronaca, perché le loro vicende s’intrecciano molto spesso con momenti cruciali della nostra storia recente. Anche per questa stagione, a guidare il racconto la voce fuori campo di Veronica Pivetti, mentre i passaggi decisivi della vita del protagonista di puntata sono ricostruiti come sempre attraverso suggestivi re-enactement.

Sabato 14 dicembre alle 20.35, Letizia Galletti sarà la protagonista di Nuovi Eroi “Young” , la trasmissione di Raitre dedicata a giovani alfieri e cavalieri che, attraverso atti di coraggio e solidarietà, si sono distinti nello studio, in attività culturali oppure hanno compiuto atti o adottato comportamenti ispirati a senso civico, altruismo e solidarietà. Come Letizia, volontaria in prima fila durante l’alluvione del 2023.

Letizia Galletti, ventenne di Lugo, a maggio del 2023 sta per prepararsi all’esame di maturità quando l’alluvione colpisce l’Emilia Romagna e travolge anche Lugo. Nei giorni successivi all’alluvione il Pala Sabin di Lugo ospita più di 300 sfollati. Letizia si precipita a dare il suo contributo e si occupa in quei giorni della gestione degli alluvionati. La mattina è al computer per occuparsi della parte burocratica e organizzativa degli aiuti, gestendo i gruppi in entrata e in uscita dal palazzetto. La sera, si unisce ai ragazzi che organizzano momenti di canto e di svago per risollevare gli animi. Diventa in poco tempo un punto di riferimento nei giorni dell’emergenza, per questo motivo il Presidente della Repubblica le conferisce il titolo di alfiere della Repubblica Italiana.