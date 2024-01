Lugo, la scuola d’Infanzia Capucci riapre dopo l’alluvione

Ha riaperto la scuola dell’infanzia comunale Capucci, ripristinata dopo l’alluvione grazie al sostegno della Fondazione Specchio dei Tempi. Questa mattina, l’Amministrazione Comunale e Specchio dei Tempi, sono stati presenti all’accoglienza; il sindaco Davide Ranalli con il vicesindaco e assessore alla Scuola Luigi Pezzi e l’assessora ai Lavori Pubblici Veronica Valmori e il direttore di Specchio dei Tempi Angelo Conti con Marta Versaci hanno salutato bambini e famiglie al rientro, o al debutto, nelle sezioni e hanno augurato buon lavoro al personale.

L’alluvione aveva reso inutilizzabile il pavimento della scuola Capucci al di sotto del quale era collocato l’impianto di riscaldamento. Per questo, dopo aver rimosso i legni che costituivano la precedente pavimentazione, è stato necessario sostituire il pannello radiante e posare infine il nuovo pavimento. Nei mesi di chiusura sono stati realizzati anche i lavori di consolidamento antisismico finanziati dal Pnrr, l’intervento sarà completato la prossima estate durante le vacanze.

I 130 bimbi della Capucci hanno frequentato la scuola in questi primi mesi in due sedi provvisorie: i più piccoli nella scuola dell’infanzia statale Fondo Stiliano e medi e grandi nei locali allestiti all’interno del centro sociale Il Tondo.

“Non finiremo mai di ringraziare Specchio dei Tempi per questo intervento che permette di riportare bimbi e personale nel loro edificio naturale - ha detto il sindaco Davide Ranalli - . Ai ringraziamenti aggiungo la scuola dell’infanzia statale Fondo Stiliano e la dirigente Federica Serenari per l’ospitalità di questi mesi e il direttivo del centro sociale Il Tondo che, ben consapevole dei bisogni, ha messo a disposizione gli spazi. In questo modo i bimbi hanno vissuto un inizio anno sereno. Grazie ai nostri uffici, il settore 0-6 e l’Ufficio tecnico, per il grande lavoro che ha portato a questo risultato”.