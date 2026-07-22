Lugo, la scomparsa di Giuliano Montanari

Ha destato profondo cordoglio nelle comunità di S.Agata e Lugo la notizia della scomparsa di Giuliano Montanari, 79 anni, il cui cuore ha cessato di battere ieri mattina dopo una lunga malattia. Sicuramente uno dei nomi più importanti per il ciclismo nostrano: la sua più grande passione che negli anni gli aveva permesso di diventare noto come dirigente sportivo (Ricci Ceramiche, Baracca, Pucci-La Rocca), direttore di corsa, dirigente della Fci e organizzatore di numerose gare ciclistiche, tra cui il Giro di Romagna professionisti e il Giro delle Pesche Nettarine. «Era una persona amata e stimata, che ha contribuito alla vita della nostra comunità come consigliere comunale – ha detto il sindaco di S.Agata, Riccardo Sabadini -. Era inoltre uno stimato imprenditore, socio fondatore di Somec e Deka. Lascia un ricordo indelebile in quanti hanno avuto la fortuna di conoscerlo e di condividere con lui un tratto di strada, nella vita pubblica, nel lavoro e nello sport. Il suo impegno, la sua disponibilità e la sua passione resteranno un esempio».

I funerali di Giuliano Montanari, che lascia la moglie Franca e i figli Devis e Katia, si terranno oggi con partenza alle 14.30 dalla camera mortuaria dell’ospedale di Lugo dove il feretro è esposto, per arrivare alla chiesa di San Lorenzo, la frazione nella quale viveva. Si proseguirà quindi per il cimitero locale. A.C.