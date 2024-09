Lugo, la proposta: “Un fondo risarcimento per i danni causati dal piromane”

«Serve un fondo per il risarcimento dei danni causati in centro a Lugo dal piromane arrestato in agosto, ma è anche necessario un approccio trasparente e condiviso per definirne le modalità».

A ribadirlo è il capogruppo consiliare di Area Liberale, Simone Camanzi, ricordando i 16 automezzi inceneriti nei 6 incendi dolosi che nei mesi scorsi hanno reso un incubo le notti di chi parcheggiava l’auto in strada.

In realtà una prima risposta all’esigenza dei danneggiati privi di assicurazione , tra cui i proprietari degli immobili anneriti da quelle fiamme, era arrivata dalla Rocca proprio nei giorni in cui il presunto autore dei roghi veniva individuato e fermato.

«In riferimento ai veicoli – ricorda Camanzi – si prevedeva l’intervento verso concessionari automobilistici ed istituti di credito al fine di ottenere agevolazioni, ma escludeva esplicitamente la possibilità di costituire un fondo alimentato da risorse pubbliche per ristorare almeno una parte dei danni».

Troppo poco per Area Liberale. E così nell’interpellanza depositata nei giorni scorsi il capogruppo ha chiesto di «tenere conto delle buone pratiche sviluppate a livello nazionale e regionale, casi in cui a fronte di episodi simili a quelli avvenuti a Lugo venivano costituiti appositi fondi comunali».

«Dalla Rocca ci hanno risposto – prosegue Simone Camanzi – che si è pensato di mettere allo studio la costituzione di un fondo, alimentato da raccolte pubbliche, gestito da un ente esterno all’amministrazione comunale, al fine di non oberare gli uffici della stessa. Ora, pur ritenendo positive le conclusioni simili alle nostre sull’esigenza di costituire un fondo ad hoc, alcuni dubbi ci sono sorti soprattutto sull’esternalizzazione della gestione delle pratiche. Facciamo una raccomandazione quindi – conclude – ovvero che su un tema tanto delicato, prima di prendere decisioni irrevocabili venga attivato un processo decisionale partecipato con la popolazione e con i diretti interessati».