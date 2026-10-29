Lugo, la piscina comunale riapre il 28 novembre

Le attività della piscina comunale di Lugo ripartiranno il 28 novembre. La data è stata definita congiuntamente, in vista della conclusione imminente dei lavori di ristrutturazione degli spogliatoi.

Gli interventi di questi mesi hanno riguardato le docce e gli impianti degli spogliatoi interni, completamenti rifatti. Modificata anche la distribuzione interna che doterà la struttura di un terzo spogliatoio, dedicato alle famiglie che hanno bambini piccoli che necessitano di accompagnamento. L’intervento ha portato ad un complessivo rinnovamento degli spazi interni, con la sostituzione di tutte le pavimentazioni, di tutti i rivestimenti e degli arredi. Proseguono anche i lavori che riguardano i locali tecnici per il nuovo impianto di filtraggio dell’acqua delle vasche della piscina.

Dall’estate del 2025 la gestione dell’impianto è in capo alla Uisp Ravenna-Lugo insieme a Co.Gi.Sport. La scelta operativa, che i gestori, gli enti di promozione, le associazioni e le società sportive che operano nell’impianto hanno condiviso con l’amministrazione comunale, è stata quella di non chiudere completamente la piscina per periodi prolungati, avviando un percorso di ammodernamento a lotti distribuiti nel corso di tre annualità.

Il progetto complessivo di ristrutturazione della piscina comunale di Lugo è uno dei più importanti di questi anni, con un importo complessivo di 4 milioni 600mila euro e lavori previsti fino al 2028. I prossimi lavori riguarderanno il completamento della realizzazione dei locali tecnici già in corso negli spazi esterni, il completamento e rifacimento degli impianti di trattamento dell’acqua e del ricambio aria dello spazio natatorio (il cui progetto è di imminente approvazione) e infine la sistemazione del piano vasca, prevista per l’estate del 2028.