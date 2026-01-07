Lugo, la nuova scuola dell’Infanzia “La Filastrocca” inaugura sabato 10 gennaio

Sabato 10 gennaio si terrà l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia “La Filastrocca”, in via Cardinal Francesco Bertazzoli 70/a a Lugo.

La cerimonia inizierà alle 9.30 con il saluto inaugurale della sindaca Elena Zannoni; in seguito interverranno l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori, il dirigente del Servizio Lavori pubblici del Comune di Lugo Fabio Minghini e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Lugo 1 Ornella Greco. Le peculiarità dell’edificio saranno illustrate ai presenti dall’architetto Alessandro Bucci, che ha redatto il progetto. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Hanno confermato inoltre la loro presenza la parlamentare Ouidad Bakkali e i consiglieri regionali Eleonora Proni e Niccolò Bosi. Il vescovo della Diocesi di Imola Giovanni Moscatti benedirà la nuova scuola.

A seguire, dalle 10.30 alle 13, la scuola aprirà le sue porte alla cittadinanza con un programma di attività che permetterà a famiglie e visitatori di conoscere da vicino la nuova struttura e la sua offerta formativa. Durante l’open day, bambini e genitori potranno partecipare a laboratori musicali, workshop artistico-espressivi, letture animate, oltre a numerose altre attività didattiche che caratterizzeranno la giornata.

Per l’occasione, Bassa Romagna Catering e Valfrutta - Conserve Italia, offriranno un rinfresco a tutti i presenti.