Lugo
  • 07 gennaio 2026
Lugo, la nuova scuola dell’Infanzia “La Filastrocca” inaugura sabato 10 gennaio

Sabato 10 gennaio si terrà l’inaugurazione della nuova scuola dell’infanzia “La Filastrocca”, in via Cardinal Francesco Bertazzoli 70/a a Lugo.

La cerimonia inizierà alle 9.30 con il saluto inaugurale della sindaca Elena Zannoni; in seguito interverranno l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori, il dirigente del Servizio Lavori pubblici del Comune di Lugo Fabio Minghini e la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Lugo 1 Ornella Greco. Le peculiarità dell’edificio saranno illustrate ai presenti dall’architetto Alessandro Bucci, che ha redatto il progetto. Le conclusioni saranno affidate al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele de Pascale. Hanno confermato inoltre la loro presenza la parlamentare Ouidad Bakkali e i consiglieri regionali Eleonora Proni e Niccolò Bosi. Il vescovo della Diocesi di Imola Giovanni Moscatti benedirà la nuova scuola.

A seguire, dalle 10.30 alle 13, la scuola aprirà le sue porte alla cittadinanza con un programma di attività che permetterà a famiglie e visitatori di conoscere da vicino la nuova struttura e la sua offerta formativa. Durante l’open day, bambini e genitori potranno partecipare a laboratori musicali, workshop artistico-espressivi, letture animate, oltre a numerose altre attività didattiche che caratterizzeranno la giornata.

Per l’occasione, Bassa Romagna Catering e Valfrutta - Conserve Italia, offriranno un rinfresco a tutti i presenti.

