Lugo, la neo-sindaca Elena Zannoni: “Presto la nuova giunta e poi al lavoro sul programma” VIDEO

«Siamo felicissimi – ha dichiarato la nuova sindaca di Lugo, Elena Zannoni -. Speravamo di vincere al primo turno ma negli ultimi giorni l’ipotesi del ballottaggio sembrava concretizzarsi. E comunque eravamo pronti a lavorare intensamente per altre due settimane. Non servirà. Il fatto che Lugo abbia creduto nel nostro progetto ci rende orgogliosi e ci fa tanto piacere. Un risultato eccezionale. Siamo contenti soprattutto di poter iniziare a lavorare già da oggi su tutte le cose che ci sono da fare. Nei prossimi giorni ci metteremo al lavoro sulla composizione della giunta e su tutti gli adempimenti formali per essere operativi il più presto possibile, per la realizzazione di un programma che è pieno di idee e progetti».