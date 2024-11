Lugo, la camminata dei Babbi Natale torna domenica 1 dicembre: ecco come partecipare

Domenica 1 dicembre ritrovo ancora una volta al Centro sportivo Enea Faccani del quartiere Madonna delle Stuoie, da dove torneranno a camminare in strada i Babbi Natale. Vestiti rossi e cappellini, ma anche le corna delle renne e i campanelli degli Elfi, l’importante sarà farsi trovare all’appuntamento con un bel travestimento natalizio, nel rispetto di un’idea che da sempre sposa l’aspetto sociale e aggregativo a quello ludico, con decine di famiglie coinvolte, non solo della società rossoblu lughese. Tutti insieme per una piacevole camminata di 4 km circa per le strade di Lugo nel rispetto del Codice della Strada, insieme ad amici, famiglie, bambini e nonni con il solo obiettivo di stare bene in gruppo nel primo giorno del mese di dicembre e dunque con l’avvicinarsi del Natale e di tutte le festività di fine anno.

A Lugo non c’è inizio degli eventi di Natale senza la tradizionale “Xmas run” . Un appuntamento che torna piacevolmente anche nel 2024 con la sua settima edizione, come sempre promossa e organizzata dalla Pol. Lugo 1982 e realizzata anche grazie al prezioso contributo del Comune di Lugo nell’ambito del progetto Natale 2024 per il cartellone condiviso delle iniziative cittadine nel periodo festivo.

La carovana prenderà il via alle ore 15.30 dal centro E. Faccani e percorrendo le vie di Lugo raggiungerà il Pavaglione. Qui il gruppo assisterà e animerà la tradizionale accensione dell’albero di Natale della città di Lugo, allestito in piazza Mazzini al centro del quadriportico, e delle luminarie del centro storico. E in piazza il clima di festa sarà accompagnato anche dalla musica del gruppo itinerante Jingle Bell Band. E dopo la sosta al Pavaglione sotto l’albero, la carovana proseguirà fino a piazza Baracca dove la camminata si concluderà al Timiama Lugo con merenda offerta a tutti i bambini.

“Ormai da anni – dice Antonio Amadei, presidente di Lugo 1982 – proseguiamo il nostro impegno per consentire a giovani e famiglie di crescere in un ambiente propositivo, sereno e accogliente. La XMAS Run, rientra tra gli appuntamenti promossi dalla nostra associazione, come la 24ore non stop e lo Stuoie Kids Foot, e come altri rappresenta l’occasione per stare insieme in allegria e per coinvolgere l’intera città rendendo la Pol. Lugo 1982 un punto di riferimento sportivo, ma anche sociale. Colgo l’occasione anche per un ringraziamento di cuore alle realtà che sono sempre al nostro fianco come Avis di Lugo, Maracanà, Pubblica Assistenza di Lugo e le associazioni Amici di Pablo, Stuoie Sport e Società con tutte le sue componenti ovvero Rione Stuoie e Cicloturistica F. Baracca”.

La quota di partecipazione alla Xmas run 2024 è di 5 euro gratuita fino ai 12 anni, e al momento dell’iscrizione sarà possibile acquistare, fino a esaurimento delle scorte, il travestimento da Babbo Natale, anch’esso al costo di Euro 5,00.

Info e iscrizioni: Lugo 1982, via Madonna delle Stuoie n. 1 nei giorni feriali dalle ore 17 alle 18.30. Tel. 393.3676401 (Gianni) oppure 331.1341135 (Valeria – Lugo 1982).