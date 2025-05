Lugo, la biblioteca “Trisi” chiusa dal 3 al 7 giugno

La biblioteca “Fabrizio Trisi” di Lugo sarà chiusa al pubblico da martedì 3 a sabato 7 giugno a causa dei lavori di ristrutturazione post alluvione 2023. La pausa servirà per il trasferimento e l’allestimento dei nuovi spazi che ospiteranno la biblioteca durante il periodo di chiusura della sede di palazzo Trisi. In queste giornate saranno sospesi i servizi di prestito, informazione, lettura per adulti, bambini e ragazzi, consultazione quotidiani e accesso internet.

Da lunedì 9 giugno la biblioteca riaprirà nei locali del complesso del Carmine (ingresso via Garibaldi 6, cortile interno) con l’orario estivo: dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, martedì, mercoledì e giovedì dalle 15.30 alle 19, sabato dalle 9 alle 12.30.

Il nuovo spazio sarà adibito a punto prestito, lettura quotidiani e accesso a internet. Si troveranno disponibili le ultime novità e una selezione di libri per adulti, bambini e ragazzi. Si consiglia sempre di contattare il personale per prenotare i materiali richiesti, e aspettare un messaggio di conferma prima di recarsi in sede per il ritiro.

Dallo scorso 26 maggio è invece avvenuto il riposizionamento delle aule studio e del punto «Digitale facile». Le prime si trovano al primo piano del palazzo della Fondazione in piazza Baracca 24 e seguono l’orario estivo. Lo sportello di aiuto digitale è aperto il lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 su appuntamento al primo piano della biblioteca del centro sociale «il Tondo».

Per contattare la biblioteca Trisi, telefonare allo 0545 299556, messaggio Whatsapp al 339 5380983 o via mail a trisi@comune.lugo.ra.it.