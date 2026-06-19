Lugo, l’omaggio a Francesco Baracca con le Frecce Tricolori - Gallery

Continuano le iniziative legate al centenario del museo Baracca. Oggi Lugo ha celebrato il 108° anniversario della morte di Francesco Baracca: una giornata caratterizzata 11 dalla cerimonia ufficiale presso il monumento di Baracca, con deposizione delle corone alla presenza di autorità civili e militari, tra cui il comandante del 15° Stormo, il colonnello pilota Antonio Viola, e il colonnello Sandro Ricci del Reggimento Piemonte Cavalleria, con i cavalieri in uniforme storica. Quindi ecco il sorvolo degli aerei storici della Jonathan Collection e un passaggio delle Frecce Tricolori.

Alle 21 nella corte della Rocca ci sarà invece l’assegnazione del Premio Baracca a Giancarlo Zanardo della Jonathan Collection, e a seguire il convegno “19 giugno 1918, ore 18.40. Com’è morto Francesco Baracca?”.