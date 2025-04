Lugo, l’ex calciatore Eraldo Pecci incontra gli studenti e la cittadinanza

LUGO. Martedì 15 aprile 2025, nell’aula magna del Liceo “G. Ricci Curbastro” di Lugo, alle ore 11, il noto ex calciatore e ora commentatore sportivo Eraldo Pecci, incontrerà gli studenti e la cittadinanza sul tema della comunicazione sportiva. Pecci, già calciatore, negli anni Settanta e Ottanta di Bologna, Torino, Fiorentina e Napoli, con oltre 350 presenze in serie A e 6 nella Nazionale italiana, dalla metà degli anni Novanta è stabile collaboratore della RAI, prima come seconda voce delle telecronache della Nazionale italiana di calcio, insieme a Bruno Pizzul, e ora come opinionista della trasmissione “La domenica sportiva”. E’ stato editorialista del quotidiano “Il Giorno” e autore di due pubblicazioni, “Il Toro non può perdere” (Rizzoli, 2013) e “Ci piaceva giocare a pallone. Racconti di un calcio che non c’è più” (Rizzoli, 2018).