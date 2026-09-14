Lugo, Ivan Rossi premiato con il “Memorial Baracca”

Oltre trenta società sportive e centinaia di bambini e bambine con le loro famiglie hanno partecipato sabato 12 settembre alla Giornata dello sport di Lugo al parco del Tondo, per il primo anno proposta a settembre su indicazione della Consulta dello sport.

L’evento, la cui organizzazione è affidata alla Uisp, prevede prima un open-day dell’associazionismo sportivo all’aperto negli spazi del parco cittadino, dove lughesi e non solo hanno partecipato numerosi a provare direttamente i diversi sport e assistito a esibizioni e saggi delle società presenti.

Nel tardo pomeriggio poi l’attenzione si è spostata sul Pala Lumagni che ha ospitato le tradizionali premiazioni delle eccellenze sportive dell’ultima annata, giunte alla 54esima edizione; diplomi e applausi per gli atleti e le squadre segnalati direttamente dalle loro società, intervallati dalla consegna dei principali premi che da anni caratterizzano la Giornata dello sport e ne rappresentano il momento principale, insieme all’apertura della cerimonia con il consueto discorso di approfondimento sullo stato dello sport nel territorio: l’intervento è stato a cura del vicesindaco con delega allo Sport Luigi Pezzi, che si è soffermato tra le altre cose sull’andamento dei lavori in corso nei principali impianti della città, annunciando la riapertura della piscina invernale, attualmente sottoposta a profondi lavori di ristrutturazione, prevista indicativamente per la metà del mese di novembre.

Momenti di emozione alla consegna del 38esimo memorial «Baracca» assegnato quest’anno a Ivan Rossi, per anni dirigente del Comune di Lugo all’Ufficio Sport, noto e apprezzato in tutto il mondo sportivo lughese anche per le sue pubblicazioni sulla storia delle diverse associazioni locali. Suoi anche diversi volumi dedicati proprio alla Giornata dello sport.

Tra i principali premi, il 20esimo memorial «Bignardi», che ogni anno premia una società particolarmente attiva nel settore della promozione sportiva nei confronti dei giovani, è andato al Centro studi danza & musical, mentre Gabriella Guerrini ha ricevuto il decimo memorial Uisp «Vanni Monari e Gianfranco Betti».

Nel corso della manifestazione anche tre momenti dedicati a traguardi importanti come i cento anni dalla fondazione della Boxe Lugo e del Baracca Lugo calcio, così come i cinquant’anni dell’associazione Aari-Cb Lugo che nel tempo ha garantito la sicurezza in centinaia di eventi sportivi del territorio.