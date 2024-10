Lugo, “investiamo in una nuova sede anche se il momento è difficile per la nostra Romagna”: l’azienda CM festeggia i 50 anni

Mezzo secolo di presenza costante sul mercato è sempre un traguardo importante: è il caso di CM, azienda lughese leader nella progettazione e produzione di attrezzature per la movimentazione agricola e industriale, che proprio 50 anni fa, nel 1974, vedeva la luce grazie alla volontà dei suoi due soci fondatori, Domenico Calonaci e Gabriele Calini.

Oggi CM è una realtà solida, gestita sempre dalla famiglia di Gabriele Calini, che produce oltre 1.500 macchinari all’anno e li esporta in 40 Paesi nel mondo, oltre che in Italia (che rappresenta ancora il cuore del business, con circa il 60% del fatturato): prodotti ormai noti agli operatori del settore, dagli elevatori idraulici per trattori agricoli alle attrezzature per carrelli elevatori, come i rovesciatori per bins.

“Guardare al futuro – spiega Antonella Babini, alla guida di CM con Martina Calini – fa da sempre parte della nostra vocazione; ma oggi lo facciamo partendo dalla certezza di un presente che affonda le sue radici in un solido passato, fatto di impegno e attenzione alla qualità e al cliente. Dopo 50 anni CM è una realtà che si distingue per un approccio che, tra le altre cose, mette al centro il territorio in cui siamo nate e in cui continueremo a operare, come testimoniano i nostri prossimi investimenti, primo fra tutti una nuova sede aziendale altamente tecnologica, proprio in un periodo così difficile per la nostra Romagna”.

Dal 1974 CM è specializzata in attrezzature per la movimentazione agricola e industriale. Ogni progetto viene interamente concepito al suo interno, dalla progettazione delle attrezzature alla selezione dei migliori materiali e componenti, passando dalla lavorazione, fino all’assemblaggio e collaudo finale. Focus sul cliente e sulle sue esigenze, ma anche sulla sostenibilità e sul benessere dei dipendenti, per un’impresa che da 50 anni garantisce soluzioni e prodotti affidabili e di qualità.