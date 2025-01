Lugo. Infortunio sul lavoro in una ditta, due feriti trasportati al Bufalini

Due operai sono rimasti feriti ieri pomeriggio cadendo da un’altezza di circa 5-6 mentre erano al lavoro. Hanno riportato alcune fratture e lesioni e sono stati portati al Trauma center dell’ospedale Bufalini di Cesena. L’infortunio sul lavoro è accaduto ieri pomeriggio, attorno alle 15, in un capannone di una ditta, poco fuori il centro abitato di Lugo. Stando a una prima ricostruzione, i due sono caduti a terra da un piano dove stavano effettuando alcuni interventi. Nel precipitare al suolo, si sono infortunati, non in modo rilevante. Scattato l’allarme, sono subito arrivate due ambulanze e l’elimedica: i due feriti sono stati caricati uno a bordo del velivolo e l’altro sul mezzo a quattro ruote, poi ripartiti diretti a Cesena. Sul posto anche i vigili del fuoco mentre dinamica e causa del sinistro dovranno essere appurate dalla Medicina del Lavoro.