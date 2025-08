Lugo. Indica il posto libero agli agenti in borghese e chiede soldi: denunciato un parcheggiatore abusivo

Nella mattinata di mercoledì 30 Luglio agenti del nucleo antidegrado della Polizia locale della Bassa Romagna, recentemente costituito in via sperimentale, nel corso di un servizio in borghese per il controllo del territorio hanno individuato e deferito all’autorità giudiziaria un parcheggiatore abusivo che operava in piazza XIII Giugno a Lugo.

Il soggetto, un uomo di origini straniere, ha invitato gli agenti a parcheggiare l’auto in uno stallo libero, richiedendo poi insistentemente una ricompensa in denaro per tale «servizio». Dopo essersi identificati, gli agenti hanno proceduto con l’identificazione del parcheggiatore, che possedeva un titolo di viaggio per stranieri scaduto ed era privo di altri documenti identificativi che potessero certificarne la regolarità sul territorio. A seguito di ulteriori verifiche, è risultato che il soggetto fosse destinatario di un provvedimento di rigetto del rinnovo del permesso di soggiorno, e risultava con precedenti sempre legati all’attività di parcheggiatore abusivo.

Gli agenti, dopo aver provveduto al foto segnalamento, hanno sequestrato il denaro in possesso del soggetto derivanti dall’attività abusiva ed è stato notificato il verbale di allontanamento.