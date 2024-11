Lugo, incontri e conferenze “spaziali” con il famoso astronauta Villadei

In attesa di quello sulla Luna o su qualche altro pianeta, il famoso astronauta Walter Villadei si appresta a sbarcare sulla piazza di Lugo. Sia per visitarla, anche se esplorarla sarebbe più appropriato, che per tenere due conferenze che si preannunciano davvero “spaziali”.

Il Rotary Club di Lugo, oggi presieduto da Simonetta Zalambani e che da quasi 60 anni sostiene tutto il territorio della Bassa Romagna, organizza infatti per oggi una visita in città del colonnello Villadei, astronauta dell’Aeronautica Militare Italiana, invitato tramite il socio rotariano Giovanni Baracca, con la gentile concessione del Capo di Stato maggiore AM, generale Luca Goretti.

Nel pomeriggio Villadei – il primo europeo a svolgere il corso da cosmonauta in Russia e l’ultimo degli italiani a volare nello spazio, nel gennaio di quest’anno - incontrerà la sindaca di Lugo Elena Zannoni e lo staff comunale per poi dirigersi a vedere il museo di un altro grande aviatore, Francesco Baracca, dove incontrerà i soci delle sezioni dell’Associazione Arma Aeronautica e la cittadinanza.

Per concludere, in serata, presso l’hotel Ala D’oro una prima breve conferenza rivolta all’Interclub Rotary area Romagna Nord sul tema delle nuove opportunità economiche che i viaggi spaziali hanno creato: “Spazio: le nuove frontiere del progresso e la New Space Economy”.

D’altronde, grazie al consistente ribasso dei costi, che le opportunità strategiche e la voglia di viaggiare fuori dall’orbita terrestre siano in ascesa è un dato di fatto, come da oltre dieci anni ha dimostrato la società privata di Elon Musk. Costi ancora proibitivi per la quasi totalità dell’umanità, che però sono e saranno sempre di più necessariamente legati a ricerca, sviluppo e nuove frontiere di studi e professioni.

Ed è proprio in una scuola, il liceo scientifico Gregorio Ricci Curbastro, che domani il colonnello Villadei concluderà la sua tappa in città. In mattinata terrà una conferenza aperta al pubblico dal titolo “New space economy: spazio ai giovani!”, organizzata grazie alla collaborazione pluriennale del Rotary Club Lugo con la dirigenza scolastica e alla quale parteciperà anche un gruppo di studenti dell’istituto tecnico aeronautico Francesco Baracca di Forlì.

Tuttavia, non è la prima volta che chi è decollato nello spazio poi viene a contatto con Lugo. Nel recente passato è capitato a due tra i più importanti astronauti italiani, entrambi per il premio Francesco Baracca, istituito dall’Amministrazione comunale e riservato a personalità che si siano distinte nel campo dell’innovazione tecnologica e scientifica, per il coraggio e la ricerca di nuove frontiere: nel 2005 assegnato a Roberto Vittori e nel 2016 a Samantha Cristoforetti.