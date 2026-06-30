Lugo, incidente: scontro tra auto e scooter, grave 16enne

Un grave incidente stradale questa mattina a Lugo attorno alle 11.15, con un ragazzo di 16 anni portato in elimedica con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Teatro del sinistro via Quarantola, dove una Range Rover guidata da una donna di 69 anni stava procedendo da Fusignano in direzione Lugo: l’auto stava svoltando a sinistra in via Villaggio Neolitico, quando ha impattato con uno scooter in fase di sorpasso. A bordo del motociclo due 16enni: un ragazzo di Lugo e una coetanea di Fusignano. L’impatto è stato molto violento, con i due giovani sbalzati dalla moto. Sono apparse subito gravi in particolare le condizioni del ragazzo, che presentava una serie di traumi alla testa e alle zone toracica e lombare. Inizialmente è intervenuta l’ambulanza del 118 con auto medicalizzata, quindi è stata attivata l’elimedica che lo ha trasportato in gravi condizioni a Cesena. Meno gravi le condizioni della ragazza, portata in ambulanza in ospedale per accertamenti. Sul posto la Polizia Locale della Bassa Romagna per i rilievi.