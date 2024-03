Lugo, incidente nella nebbia a Villa Prati: tre giovani all’ospedale

Un brutto incidente questa mattina a causa della nebbia. Il sinistro si è verificato verso le 7 a Villa Prati, con tre giovani coinvolti e trasportati all’ospedale. Teatro dell’impatto la via destra Canale inferiore, dove un giovane alla guida di una Renault procedeva verso Alfonsine e ha impattato contro il cordolo della strada intraversandosi. Poco dopo, alle sue spalle è giunta una Peugeot con due sorelle a bordo, anch’esse di giovane età. Per la fitta nebbia non sono riuscite ad evitare l’impatto che è stato molto violento e ha fatto ruotare di 180 gradi i due veicoli. Il ragazzo accusava dolori ad un braccio ed è stato portato in ambulanza all’ospedale di Lugo, mentre le due sorelle sono state trasportate all’ospedale di Cesena, sempre in ambulanza. Rilievi a cura del Radiomobile di Lugo, con la strada bloccata e una lunga fila di mezzi da gestire. Sul posto due ambulanze del 118 con una auto medicalizzata e i vigili del fuoco di Lugo.