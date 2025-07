Lugo, incidente in via Piratello, motociclista all’ospedale

Incidente oggi pomeriggio alle 15.40 di oggi a Lugo in via Piratello (all’altezza del Tiro a Segno), con un 30enne motociclista trasportato in elicottero all’ospedale Bufalini di Cesena, per fortuna non in pericolo di vita. La moto del centauro di Russi è entrata in collisione con una Dacia guidata da un anziano: l’auto stava svoltando a sinistra, l’urto è stato piuttosto violento e il motociclista è stato sbalzato a terra di diversi metri, rimanendo però sempre cosciente. Sul posto la Polizia Municipale della Bassa Romagna per i rilievi e la gestione del traffico, che ha subito ripercussioni importanti.