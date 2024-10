Lugo, incidente: grave una ragazzina dopo uno scontro tra un’auto e una moto

Un grave incidente questa sera poco prima delle 22 a Lugo in via Acquacalda. Una moto con a bordo due giovanissimi è stata centrata da una Renault Clio che stava girando a sinistra verso via Giotto. La moto transitava su via Acquacalda e transitava verso in direzione Caserma dei Carabiniere ed era guidata da un 15enne che trasportava una coetanea. L’impatto tra la Clio (guidata anch’essa da un giovane) è stato molto violento e la giovane, sbalzata a terra, è stata trasportata in elimedica in gravi condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto si erano inizialmente portati i sanitari del 118 “Alfonsine” 14 con auto medicalizzata. La strada è chiusa al traffico: sul posto la Polizia Municipale.