Lugo, incidente: con l’auto nel fosso a Voltana, un ferito grave

Un altro grave incidente stradale in provincia di Ravenna in una domenica purtroppo piena di lavoro per gli operatori della sicurezza nelle strade. Verso le 14.30 a Voltana di Lugo, una Fiat Tipo familiare è finita in un fosso mentre percorreva la via Reale. A bordo dell’auto si trovavano tre persone: il ferito più grave è stato trasportato all’ospedale di Cona di Ferrara con l’elimedica proveniente da Bologna. Gli altri due feriti sono in condizioni meno gravi e hanno raggiunto il vicino ospedale in ambulanza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco.