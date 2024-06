Un grave incidente questa mattina a Lugo in via del Pero, con una donna ricoverata in gravissime condizioni. Per cause in via di accertamento, la donna era in sella alla sua bici ed è stata investita da un’auto, restando agganciata alla parte anteriore della vettura, con un trascinamento di una trentina di metri lungo la strada. La sfortunata donna ha riportato fratture multiple ed è stata trasportata in elicottero in gravissime condizioni all’ospedale Bufalini di Cesena.