Lugo, incidente: camion nel fosso, due giovani in ospedale

Incidente ieri pomeriggio, 11 marzo in via Torretta tra Alfonsine e Voltana: un furgoncino con a bordo due giovani di 28 e 25 anni ad un certo punto è uscito di strada finendo nel fosso. Sul posto sono intervenuti l’elimedica da Bologna e i Vigili del Fuoco di Lugo, oltre ai sanitari del 118 di Ravenna. Il conducente, il 28enne, è stato trasportato in condizioni di media gravità in elicottero all’ospedale di Cesena, mentre il 25enne ha riportato lievi ferite ed è stato condotto in ambulanza a Lugo.