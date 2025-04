Lugo, incidente: auto contro scooter, ragazzo in gravi condizioni

Un grave incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Lugo in via Di Giù all’altezza dell’incrocio con via Giovanni Falcone. Alle 13.15, per cause in via di accertamento una Dacia Duster guidata da una donna si è scontrata con uno scooter Yamaha 125 condotto da un giovane. L’impatto è stato piuttosto violento e il ragazzo inizialmente aveva perso conoscenza, così i i sanitari del 118 giunti in ambulanza hanno subito allertato l’elimedica, atterrata nel parcheggio del PalaBanca. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Bufalini di Cesena in gravi condizioni. La strada è stata chiusa al traffico e poi riaperta. Sul posto la Polizia Locale Bassa Romagna per rilievi e viabilità