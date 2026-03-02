Lugo, incidente: 70enne gravissimo

Incidente stradale oggi pomeriggio verso le 15.45 a Lugo, con un 70enne trasportato in elimedica in gravissime condizioni all’ospedale di Ravenna. Il sinistro verso le 15.45 in via Fiumazzo all’altezza del civico 93, con lo scontro tra due furgoni e alla base c’è un probabile malore del 70enne conducente di un furgone che procedeva verso Cà di Lugo alle spalle di un autoarticolato (non coinvolto dall’incidente). Per cause in via di accertamento da parte della Polizia Municipale della Bassa Romagna, il furgone guidato dal 70enne (con al fianco una giovane donna) ha invaso la corsia opposta, con un urto frontale laterale con un altro furgone di una ditta di materiale elettrico che procedeva in direzione opposta e con alla guida un 50enne. Lo scontro è stato molto violento: il furgone del 70enne si è intraversato, mentre l’altro mezzo è finito nel fosso. I sanitari del 118 sono inizialmente intervenuti con due ambulanze e si sono prodigati a lungo per rianimare il 70enne, poi trasportato in elimedica a Ravenna con codice di massima gravità. Ferite più lievi a una spalla per il 50enne alla guida dell’altro furgone. Sul posto anche i Vigili del Fuoco e la via Fiumazzo è stata chiusa al traffico.