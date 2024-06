Lugo, incendio nella notte: distrutte quattro auto, due fuse dal calore

Un devastante incendio si è sviluppato nella notte in piazzale Tiziano a Lugo, un’area utilizzata come parcheggio pubblico dai residenti della zona. Gli stessi che hanno visto per primi quelle imponenti fiamme e sentito i vetri frantumarsi. A finire incenerite quattro auto, due delle quali fuse dell’intensità del calore. Immediato l’intervento dei vigili del fuoco del vicino distaccamento che in poche decine di minuti hanno domato le fiamme evitando che le stesse si propagassero ad altre auto e ai cassonetti dei rifiuti adiacenti.