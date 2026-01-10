Lugo, inaugurata la scuola dell’Infanzia “La filastrocca” - Gallery

Oggi, sabato 10 gennaio è stata inaugurata la nuova scuola dell’infanzia “La Filastrocca”, in via Cardinal Francesco Bertazzoli 70/a a Lugo.

Dopo il taglio del nastro, i presenti sono stati accolti nella scuola dalla sindaca di Lugo Elena Zannoni: «Abbiamo voluto che le bambine e i bambini fossero i primi a entrare e scoprire questa nuova scuola poiché appartiene a loro, e così è stato con la ripresa delle attività il 7 gennaio - ha sottolineato la prima cittadina -. Quella di oggi è invece una giornata di festa pensata per consentire a tutta la città di conoscere la Filastrocca. Una nuova scuola è sempre un passo avanti per la città e poterla inaugurare è probabilmente la cosa più bella che possa capitare per un amministratore. Vorrei condividere questo grande onore e soddisfazione con il precedente sindaco e la precedente giunta, che hanno fortemente voluto questo progetto, oggi diventato realtà. Voglio ringraziare di cuore anche il personale della scuola, i nostri servizi educativi e tecnici, l’istituto comprensivo e tutti coloro che hanno collaborato all’apertura della materna e alla realizzazione di questa giornata».

In seguito sono intervenuti l’assessora ai Lavori pubblici Veronica Valmori, il dirigente del Servizio Lavori pubblici del Comune di Lugo Fabio Minghini, la dirigente scolastica dell’istituto comprensivo Lugo 1 Ornella Greco, il dirigente dell’Ufficio scolastico provinciale Edoardo Soverini e la parlamentare Ouidad Bakkali. Le peculiarità dell’edificio sono state illustrate ai presenti dall’architetto Alessandro Bucci, che ha redatto il progetto.

Presenti inoltre i consiglieri regionali Eleonora Proni e Niccolò Bosi, il vicepresidente della Provincia di Ravenna Riccardo Graziani, il sindaco referente per i Servizi educativi dell’Unione della Bassa Romagna Federico Settembrini e il vescovo della Diocesi di Imola Giovanni Mosciatti, che ha dato la benedizione all’edificio.

Le conclusioni sono state affidate al presidente della Regione Emilia-Romagna Michele De Pascale: «L’inaugurazione di questa nuova scuola è un passo importante per la città di Lugo, che vede così concretizzarsi il suo primo polo dell’infanzia 0-6, per un’idea di educazione che mette al centro il benessere delle bambine e dei bambini. La bellezza di questi spazi ha valore sia nella forma, sia nel contenuto: in un edificio luminoso, realizzato in ogni dettaglio con cura e nel rispetto della sostenibilità ambientale, i più piccoli possono crescere ogni giorno, stimolando le loro curiosità e acquisendo nuove autonomie, accompagnati al meglio dal personale scolastico. Particolarmente significativo è l’abbattimento delle barriere architettoniche, fisiche e simboliche. L’accessibilità degli spazi racconta di una comunità che riconosce e accoglie le diversità, offrendo a tutte e tutti le stesse opportunità di scoperta e partecipazione. Un percorso che ci vede impegnati nella costruzione di una scuola sempre più accogliente, moderna e inclusiva dove imparare e diventare grandi».