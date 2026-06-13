Lugo, inaugurata la palestra inclusiva voluta dal Rotary. La ministra Locatelli: “Grazie per il vostro impegno” VIDEO

Oggi, sabato 13 giugno, i rappresentanti del Rotary club di Lugo hanno inaugurato la palestra inclusiva all’aperto al parco Paul Harris, nella zona di Lugo Est, con ingresso su viale Europa. Una iniziativa che ha ottenuto il plauso della ministra alla Disabilità Alessandra Locatelli.

Nel 2025 il Rotary club di Lugo ha lanciato una campagna di crowdfunding su Idea Ginger per attrezzare il parco con strumenti adatti alla pratica sportiva delle persone con disabilità, presenti in grande numero nelle associazioni sportive lughesi. Il progetto, che comporta una riqualificazione complessiva della dotazione di un parco colpito anche dall’alluvione del 2023, è stato sviluppato con l’approvazione dell’Amministrazione comunale di Lugo, che ha deliberato le necessarie autorizzazioni per procedere con i lavori.

Al parco Paul Harris sono state installate attrezzature inclusive per il fitness, utilizzabili anche da persone in carrozzina e da anziani, con l’obiettivo di favorire l’incontro tra persone con e senza disabilità, promuovere uno stile di vita attivo per tutte le età e sensibilizzare la comunità sul tema dell’inclusione. «Siamo arrivati al termine del nostro percorso e oggi la “palestra inclusiva all’aperto per tutti” è pronta - ha dichiarato Mario Betti, presidente del Rotary club di Lugo -. In pochi mesi siamo riusciti a trovare i finanziamenti attraverso il sostegno diretto del club, iniziative mirate e il crowdfunding, commissionando la realizzazione delle opere alla ditta Sarba di Modena. Il progetto, che celebra anche i 60 anni di presenza del Rotary a Lugo, si è ampliato rispetto all’idea iniziale, perché la raccolta fondi ha dato frutti insperati, per cui abbiamo finanziato anche un primo stralcio di arredo urbano, con panchine e cestini portarifiuti, per un totale di circa 30mila euro».