Lugo, in tanti nelle piazze e nelle strade del centro per il Vintage Festival

Le previsioni erano buone, non solo quelle meteorologiche, e hanno confermato il successo della prima giornata dell’edizione primaverile del Lugo Vintage Festival, la kermesse che raduna in città oltre 300 espositori e migliaia di persone, tutte a caccia del pezzo da avere a tutti i costi.

E in effetti tra le piazze e sotto al loggiato del Pavaglione era davvero possibile ammirare, e magari comprare, abbigliamento, borse e accessori, occhiali e orologi, modernariato, riviste, giocattoli, vinili a partire da qualche decina di euro fino ad arrivare a cifre importanti. Magari per una iconica Chanel o un giubbotto in pelle dell’aviazione americana. E in mezzo tutto il meglio della moda degli anni passati ma anche tanti creativi che hanno trasformato dei semplici trench e delle giacche militari in tele da personalizzare con stilosi dipinti da indossare nelle occasioni speciali.

Altrettanto eclettici molti dei visitatori e degli addetti ai lavori, tra cui buyer e uffici stile di prestigiosi brand, fotografi di riviste specializzate, collezionisti, designer e influencer. Questi ultimi indaffarati a trasformare in storie e like gli stand più bizzarri.

Ai tanti visitatori in trasferta, peraltro, non è sfuggita la principale mostra del festival lughese, “Pictures of you” alle Pescherie della Rocca, la mostra fotografica in realtà aumentata con la voce di Massimo Cotto e gli scatti dell’artista Henry Ruggeri, storico fotografo di Virgin Radio.

Tra i più giovani invece grande successo per la prima edizione dello Swap Party in un negozio sfitto del Pavaglione, nel quale gli studenti potevano portare fino ad un massimo di 15 pezzi tra capi d’abbigliamento e accessori, ricevere dei gettoni e scambiarli con altri modelli lasciati da qualcuno prima di loro.

E oggi si replica. Sempre dalle 10 al 19 nel centro storico della città. Per il gran finale del festival, ideato da Angelo Caroli dell’omonimo Vintage Palace e organizzato da Ilaria Laghi, è in programma nel pomeriggio il dj set esclusivo di Alteria di Virgin Radio all’interno delle Pescherie della Rocca.