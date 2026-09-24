“Lugo in preda ai cattivi odori”: continuano le segnalazioni dei cittadini

A volte ritornano. Sono i miasmi e i cattivi odori per le strade di Lugo. Era successo un anno fa, e il caso portò persino la Rocca a valutare azioni legali nei confronti di un’azienda agricola del forese. Che, a sua volta, promise interventi strutturali per eliminare il problema alla radice. A distanza dodici mesi, però, la questione torna a farsi sentire. Senza che sia chiara, va detto, l’origine delle emissioni.

A interessarsene questa volta è Fratelli d’Italia: i meloniani fanno presente come continuino a giungere, da parte di numerosi residenti, segnalazioni in merito. Per questo FdI ha depositato un’interrogazione per la prossima seduta del Consiglio comunale, apartire proprio da quelle «forti molestie olfattive, che variano a seconda della zona e della fascia oraria, condizionando la vivibilità dei quartieri», denunciate dai cittadini.

In merito all’interrogazione, il consigliere comunale Gian Marco Grandi ripercorre la vicenda: «Nel settembre del 2025 l’amministrazione ci rispose evidenziando un percorso di verifiche e interlocuzioni con un’azienda specifica. A poco più di dodici mesi di distanza, constatando che le segnalazioni dei cittadini continuano a registrarsi con regolarità e che i disagi persistono, riteniamo doveroso affrontare nuovamente l’argomento per ottenere risposte. Per questo motivo chiediamo direttamente alla sindaca e alla giunta quali siano le cause ufficiali di questi odori particolarmente sgradevoli che si registrano in varie zone del territorio comunale, compreso il centro, quali interventi di mitigazione siano stati realizzati e con quali esiti sulla riduzione delle emissioni odorigene».

Grandi vuole inoltre guardare al futuro, chiedendo anche «quali ulteriori azioni di monitoraggio e controllo siano state promosse dall’amministrazione comunale negli ultimi 12 mesi e quali ulteriori provvedimenti e misure si intendano adottare a tutela della salute pubblica e dell’ambiente».