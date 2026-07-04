Lugo, in partenza i “Mercoledì sotto le stelle” per animare il centro storico

Un poker di serate, tra le tante carte che il Comune di Lugo è pronto a mettere sul tavolo per confermare l’attrattiva dei “Mercoledì sotto le stelle”, l’appuntamento tradizionale dell’estate in città. Per chi rimane, ma anche per i tanti che optano per la trasferta dalle realtà limitrofe.

Quattro dunque le serate che animeranno il centro storico di Lugo questo mese, tutti i mercoledì, dall’8 al 29 luglio, con musica, spettacoli, danze, sport, mercatini, giochi, arte e curiosità.

Confermato il format del palcoscenico allargato, che coinvolgerà tutte le piazze e molte delle vie adiacenti grazie al coinvolgimento di decine di associazioni sportive e di volontariato, comitati, rioni, esercenti e la partecipazione attiva dei tanti che daranno vita ai tradizionali mercatini.

Piazza Baracca si riconfermerà il centro nevralgico con suggestivi show: per l’inaugurazione dell’8 luglio il monumento ospiterà lo spettacolo di musical e dei corsi a cura del Centro Studi Danza, il 15 luglio quello acrobatico della Ginnastica Artistica dedicato al tema del volo in occasione del Centenario del Museo Baracca, il 22 luglio le esibizioni di pattinaggio dell’Up&Down e il gran finale con l’esibizione a cura della Uisp.

Al Pavaglione si potrà spaziare tra un’area dedicata ai giochi di società e il ritorno di Logge del Gusto-Mercato del Cibo Giusto, con prodotti del territorio, birre artigianali e vini a cura di Campagna Amica. Ogni mercoledì, inoltre, nel centro del quadriportico, sono previste esibizioni musicali, con il Rising Star Show, la band emergente i Tuned , le cantautrici di Onda Rosa Indipendente del Mei ie lo spettacolo K-Pop.

Sarà perché il mercoledì è da sempre giorno di mercato, sarà perché il mood è collaudato, ma nei “Mercoledì sotto le stelle” non potevano mancare i mercatini, dei bambini e degli hobbisti, che riempiranno via Baracca, via Codazzi, corso Garibaldi e piazza Trisi. Quello dei bimbi, in via Baracca, sarà condiviso col punto beverage dei Rioni della Contesa Estense e i dj set in vinile.

Doppia attrazione sempre per i più piccoli: in piazza Savonarola uno spazio completamente dedicato a loro con animazioni e narrazioni, mentre in Largo Calderoni il Ludobus Scombussolo con giochi ed enigmi in legno.

In via Garibaldi concerti diversi ogni mercoledì: Angelica Caselli, DuoDe, The Whimistical Bees e per l’ultima serata Pier e Martina.

Le associazioni sportive si ritroveranno in piazza Trisi e piazzale Cavour, mentre in largo della Repubblica saranno presenti i food truck e la novità di “Largo alle danze”, dove ogni mercoledì sera sarà possibile ballare, dal country dei Free to dance ai balli ottocenteschi della Società Danza Romagna.

Per il capitolo arte, oltre alle aperture serali dei musei, mercoledì prossimo nell’Oratorio di Sant’Onofrio verrà inaugurata la mostra “ConfortArte. Pittori e scultori per l’Ospedale di Lugo”, una nuova rassegna artistica annuale, a cura di Sonia Muzzarelli nell’ambito del progetto del Museo Diffuso dell’Arte Sanitaria Romagnola. Per la prima edizione, intitolata “Sine Tempore”, l’allestimento vedrà le opere di Paola Bandini e Paolo Buzzi.

«I “Mercoledì sotto le stelle” portano letteralmente la città in centro, nelle vie e nelle piazze - commenta l’assessore comunale alla Cultura Gianmarco Rossato -. Per quattro serate dense di eventi, di colori e di sapori, buona parte delle realtà che animano Lugo tutto l’anno si ritrovano a pochi metri di distanza, per rinnovare l’appuntamento con i cittadini e presentare le proprie attività. Il fatto che le associazioni siano sempre in grande numero ci riempie di orgoglio e ci aiuta a progettare insieme il futuro di Lugo; in particolar modo quest’anno le richieste di partecipazione sono state numerosissime, oltre le aspettative». A.C.