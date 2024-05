Lugo, in migliaia tra le strade e i monumenti del centro

Numeri inattesi per l’edizione 2024 di LugoRun che quest’anno ha battuto ogni record di partecipazione animando l’intera città per un’autentica festa di sport e socializzazione. Se la LugoRun21K aveva già annunciato il sold out a 500 iscritti, LugoRun9K, la ludico motoria aperta a tutti, ha raggiunto i 1.100 partecipanti, mentre LugoRun6K Kids Progetto Scuole ha toccato quota 1.600. Un totale di ben 3.200 partecipanti. Già alle 8.30 del mattino il centro di Lugo era affollato da migliaia di persone nelle piazze, con l’esibizione di sbandieratori e musicanti dei quattro rioni della Contesa Estense. A seguire l’Inno di Mameli suonato dall’orchestra della scuola di musica Malerbi con il maestro Enrico Gramigna e cantato dai presenti in quel momento all’interno del Pavaglione.