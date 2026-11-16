Lugo, in giro in auto con una mazza da baseball nel sedile posteriore: denunciato dalla Polizia

Un fine settimana di controlli intensificati da parte del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lugo, volto a contrastare lo spaccio di sostanze stupefacenti e il porto abusivo di armi o oggetti atti a offendere nelle zone di aggregazione giovanile. Nel corso delle verifiche, un giovane è stato denunciato. L’episodio è avvenuto nella serata di sabato, quando un equipaggio della Volante dell’Ufficio Controllo del Territorio ha intercettato e fermato un’automobile nella prima periferia della città, lungo la strada provinciale che collega Lugo al circondario faentino. L’atteggiamento particolarmente nervoso del conducente ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti procedendo a un’ispezione visiva dell’abitacolo.

Durante il controllo, i poliziotti hanno notato la presenza di una mazza da baseball riposta tra i sedili posteriori, per la quale il giovane al volante non è stato in grado di fornire alcuna plausibile giustificazione. Nel corso delle successive verifiche, il ragazzo è stato trovato anche in possesso di alcuni grammi di hashish.

Al termine delle operazioni, la mazza da baseball e la sostanza stupefacente sono state poste sotto sequestro. Il conducente è stato denunciato a piede libero per il reato di porto abusivo di oggetti atti ad offendere, oltre a essere segnalato alla Prefettura come assuntore di stupefacenti,