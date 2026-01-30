Lugo, in giro col camion nonostante il decreto di espulsione dai Paesi Ue: scoperto e arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri di Lugo, nel pomeriggio del 28 gennaio hanno controllato e poi arrestato un 50enne albanese per immigrazione clandestina. L’uomo, fermato nel corso di un posto di controllo in Via Prov.le Felisio di Lugo alla guida di un autocarro, ha esibito i documenti di guida e dal successivo controllo della sua identità alla banca dati, risultava essere stato espulso dall’Italia lo scorso anno. L’albanese, accompagnato presso la sede del comando Stazione per ulteriori accertamenti, risultava essere stato espulso lo scorso mese di agosto dalla Questura di Ravenna in esecuzione del decreto di espulsione emesso dalla Prefettura di Ravenna, con prescrizione di non fare rientro negli stati membri dell’Unione europea per 5 anni, senza la preventiva autorizzazione del Ministero dell’Interno.

L’uomo, già noto alla Forze dell’Ordine, è stato arrestato in quanto rientrato in Italia senza autorizzazione. L’episodio è stato comunicato al Pubblico Ministero di turno della Procura della Repubblica del Tribunale di Ravenna e, dopo esser stato trattenuto nella camera di sicurezza della Compagnia Carabinieri di Lugo, nel pomeriggio di ieri è stato condotto davanti al giudice del Tribunale di Ravenna che appresi i fatti ha convalidato l’arresto e disposto il nulla osta ad una nuova espulsione.