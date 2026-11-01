Lugo, il Polo Tecnico Professionale tra le migliori scuole d’Italia

Il Polo Tecnico Professionale di Lugo si aggiudica il premio come migliore istituto scolastico secondario di secondo grado a livello nazionale per l’eccellenza nella formazione internazionale e l’apertura al mondo. Un titolo che dovrà dividere a pari merito con altre quattro scuole, equamente sparse tra nord e sud. Il riconoscimento della Fondazione Intercultura, nell’ambito della quinta edizione del premio “Scuole modello per l’internazionalizzazione”, è stato consegnato il 29 ottobre a Roma, al ministero dell’Istruzione e del Merito, in occasione della presentazione del Rapporto 2026 dell’Osservatorio nazionale sull’internazionalizzazione delle scuole e la mobilità studentesca.

Dopo una meticolosa selezione, quello che ha convinto la commissione a scegliere la scuola lughese sono state alcune peculiarità: la promozione della formazione all’estero dei docenti, l’apertura alla mobilità transnazionale (sia di breve sia di lungo termine) come strumento metodologico ordinario e un’altissima intensità di partecipazione ai progetti internazionali, differenziando i canali di finanziamento per massimizzare l’impatto su studenti e personale.

Il Polo, di cui fanno parte quattro istituti tecnici e professionali, rispettivamente Compagnoni e Marconi, Stoppa e Manfredi, si conferma dunque come un’eccellenza della città, che varca però i confini comunali.

«Questo premio è il meritato riconoscimento di un anno di lavoro dello staff del Polo che ha lavorato instancabilmente per offrire a studentesse e studenti esperienze di formazione scuola-lavoro all’estero di elevato valore formativo - dice il dirigente del Polo, Stefano Rotondi -. Un sincero ringraziamento al mio staff e un invito a proseguire su questa strada».

«Per Lugo e tutta la Bassa Romagna avere una scuola capace di distinguersi in questo ambito è motivo di orgoglio - afferma la sindaca Elena Zannoni -. Complimenti al dirigente scolastico Rotondi, ai docenti, al personale e agli studenti: questo riconoscimento racconta il vostro impegno e le opportunità che state costruendo per il futuro dei nostri giovani. Il dirigente ci aveva anticipato questo bellissimo risultato qualche giorno fa, quando, insieme all’assessora Daniela Geminiani, avevamo partecipato alla consegna degli attestati dell’Erasmus Day nell’aula magna della scuola. Dietro questo premio c’è un lavoro quotidiano: docenti che si formano all’estero, esperienze di studio fuori dall’Italia che diventano parte del percorso didattico, una partecipazione ampia ai progetti internazionali e la capacità di utilizzare diverse opportunità di finanziamento. Significa offrire agli studenti occasioni wper conoscere altri Paesi, rafforzare le competenze linguistiche, confrontarsi con modi diversi di vivere e imparare. E tornare con più autonomia, nuove amicizie e uno sguardo più aperto sul mondo». A.C.