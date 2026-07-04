Lugo, il padre orco in carcere per 7 anni e 6 mesi: video, audio e chat rivelano gli abusi sulla moglie e i tre figli minori

Nella giornata del 3 luglio scorso, la Polizia di Stato di Lugo ha arrestato un italiano di 49 anni, in esecuzione a un ordine di carcerazione emesso dalla Procura di Bologna in relazione a sentenza di condanna definitiva a sette anni e sei mesi di reclusione.

La vicenda aveva avuto inizio con una segnalazione al Commissariato di Lugo nel dicembre del 2023, per la precaria situazione di una famiglia della zona; gli operatori raccolti i primi elementi di riscontro, e coordinati, prima dalla Procura della Repubblica di Ravenna e poi da quella di Bologna hanno svolto una complessa e delicata attività d’indagine, tramite la raccolta di numerose testimonianze e l’acquisizione di un ingente quantitativo di materiale fotografico, video, audio e chat.

Dalle indagini sono emersi gravissimi elementi indiziari a carico del dell’uomo per presunti abusi di vario genere nei confronti della moglie e dei tre figli minori in tenera età, avvenuti nel periodo dal 2018 al 2023, in un contesto familiare degradato. La gravità degli elementi raccolti hanno reso necessaria l’adozione di provvedimenti d’urgenza di allontanamento e messa in protezione della donna con i tre figli e la sottoposizione dell’uomo a misura cautelare, in quanto indagato per i reati di maltrattamenti contro i famigliari, violenza sessuale e pornografia minorile. L’uomo compariva a processo e veniva condannato in primo grado di giudizio ed in appello e lo scorso 3 luglio la Corte di Cassazione ha reso esecutiva la pena finale alla reclusione per 7 anni e 6 mesi. Il condannato è stato quindi condotto alla Casa Circondariale di Ravenna.