Lugo. Il materasso del tradimento

Un vecchio materasso abbondanato nei pressi di alcuni cassonetti della frazione lughese di Voltana rischia di trasformarsi da illecito a beffa. E ora tutti a chiedersi se quel tradimento vergato con la vernice sulla stoffa logora di ciò su cui potrebbe essersi consumato il fattaccio, o più di uno, sia vero o solo una percezione. Magari un caloroso disappunto per un conferimento sicuramente errato del rifiuto ingombrante.
Tuttavia, c’è anche qualcuno che ha scambiato quella corna goffamente stilizzate per una lettera H, attribuendo quindi la critica al gestore della raccolta, Hera.
Che si tratti di una mano sembra invece evidente.
Certo è che adesso il proprietario non tornerà mai a riprenderselo per rimediare al danno e smaltirlo nel modo corretto, dunque prenotando il ritiro.
Troppo alto il rischio che l’eventuale tradito venga riconosciuto, e con lui la o il partner.
La curiosità, peraltro, potrebbe interessare anche l’autore della scritta, se non altro per sapere da chi l’abbia saputo. Sempre che il messaggio non sia stato scritto da qualcuno di passaggio che ha sfruttato quel materasso come sfondo per un murales.