Lugo, il gasolio vale oro e ne ruba 240 litri da un’autocisterna: autotrasportatore scoperto e denunciato

Ruba 240 litri di gasolio riempiendo 9 taniche. Carabinieri di Lugo hanno denunciato a piede libero un 38enne autotrasportatore straniero, residente in provincia, per furto aggravato. Una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, nel transitare in una via del centro, ha notato un’utilitaria sospetta che sostava a fari spenti nei pressi di un autoarticolato con cisterna. Alla vista della gazzella, un uomo che stava armeggiando nel bagagliaio del veicolo ha tentato di allontanarsi repentinamente a bordo dell’auto, ma è stato immediatamente fermato dai militari.

Il forte odore di carburante proveniente dall’abitacolo e il palese nervosismo manifestato dal conducente hanno indotto i Carabinieri ad approfondire. L’ispezione del mezzo ha permesso di rinvenire nel bagagliaio, parzialmente occultate da un telo in plastica, 9 taniche da 25 litri completamente piene di gasolio. Una decima tanica, riempita a metà, è stata recuperata nei pressi della valvola di scarico dell’autocisterna.

Accanto alla valvola, i militari hanno scoperto un ingegnoso congegno artigianale, un raccordo metallico a sgancio rapido saldato a un tubo flessibile, appositamente fabbricato per prelevare il carburante direttamente dalla cisterna senza danneggiare i sigilli o lasciare segni visibili di effrazione.

I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il 38enne era proprio l’autotrasportatore incaricato del trasporto del carburante per conto di una ditta con sede nel Veneto. L’uomo ha ammesso di aver sottratto fraudolentemente circa 240 litri di gasolio dal mezzo a lui affidato. A seguito della formale denuncia presentata dall’amministratore della ditta di trasporti, l’intero quantitativo di carburante è stato recuperato e restituito al legittimo proprietario.