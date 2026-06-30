Lugo, i locali in centro e la sicurezza: “Non farò più vedere le partite del Marocco sul maxischermo, ci sono sempre disordini”

Lugo
Dennis Guerrini del Jolly
Dennis Guerrini del Jolly
Giovanni Pezzi del Lug
Giovanni Pezzi del Lug

Quello appena trascorso, essendoci eventi pubblici durante i quali quelle norme si applicano diversamente, non è stato un vero weekend di prova per la nuova ordinanza estiva che limita il consumo di alcolici e l’utilizzo di bottiglie di vetro in alcune zone di Lugo. Gli esagitati seriali presenti in piazza probabilmente non sapevano del bonus, ma alcuni erano già provvisti di contenitori di plastica e borracce per cercare di aggirare divieti e sanzioni. A raccontarlo sono gli stessi titolari dei locali che operano tra Pavaglione e piazza: tutti concordi nel dire che qualsiasi nuova restrizione mirata a scoraggiare episodi violenti possa solo far bene, ma serve anche altro.

«È necessaria la presenza attiva delle forze dell’ordine durante le ore più calde, che non sono quelle del meteo – spiega Dennis Guerrini, titolare del bar Jolly, quello da cui uno del raid di lunedì scorso ha preso una sedia per spaccarla in testa ai rivali -. Almeno dalle 21 alle 3, alcune decine di minuti ogni ora, a random, sempre con i lampeggianti accesi e magari chiedendo con noi se ci sono state situazioni a rischio. E l’Amministrazione comunale deve interagire».

Gli esercenti lamentano lo scarso potere che hanno per allontanare scalmanati e recidivi, soprattutto ventenni magrebini dai quali spesso vengono ingiuriati, potendosi limitare a tenui inviti o segnalazioni alle forze dell’ordine. La settimana scorsa, addirittura, il titolare del Fata Roba Bistrot e un suo dipendente sono stati picchiati, anche con un tirapugni, da quattro ragazzi rimproverati per aver tirato via tavoli e sedie all’esterno del locale del Pavaglione.

«Per tutta questa gente serve subito il daspo che vieta l’ingresso nei locali pubblici e nelle adiacenze – rimarca il titolare del Jolly – e quei soliti noti devono sapere a cosa vanno incontro, altrimenti ogni teppismo diventa un’impresa di cui potersi vantare con i più giovani che quindi domani ambiranno a superarli. E nessuno mi può accusare di essere razzista: l’80% delle mie dipendenti è di origini straniere. Però siamo arrivati al punto che la donna delle pulizie deve farsi accompagnare dal marito perché ha paura di girare la piazza da sola col buio». A tal proposito, in tanti si domandano perché proprio l’icona della piazza sia la più oscurata. Sotto i riflettori – l’auspicio è che lo diventi davvero - il monumento di Baracca, che illuminato renderebbe più invitante e sicura l’intera area.

Paradossi e tensioni che purtroppo hanno costretto il titolare del Jolly a un altro provvedimento: «Non farò più vedere le partite del Marocco sul maxischermo – spiega Guerrini riferendosi ai Mondiali – perché nelle prime tre proiettate in piazza, per i miei clienti ai tavoli ma che potevano guardare tutti all’esterno, ci sono sempre stati dei disordini provocati da ragazzi marocchini visibilmente ubriachi e agitati che disturbavano la clientela».

«Certamente serve un maggior controllo – conferma Giovanni Pezzi, titolare della birreria Lug – perché la presenza di polizia e carabinieri funge da deterrente oltre che pronto intervento. Noi facciamo rispettare le regole alla nostra clientela, ma per chi gira fuori abbiamo le mani legate».

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