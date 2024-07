Lugo, i giovani musici del De’ Brozzi sono i secondi migliori in Italia

Un nuovo risultato di rilievo nazionale e una trasferta che sarà ricordata a lungo per il Rione De’ Brozzi. La splendida Reggia di Venaria Reale (To), sito Unesco e Patrimonio Mondiale dell’Umanità, ha ospitato nell’ultimo weekend la 25esima edizione dei Giochi Giovanili della Bandiera organizzati sotto l’egida Fisb, la Federazione Italiana Sbandieratori, dall’associazione Borgo San Lazzaro di Asti con il patrocinio della Regione Piemonte e della Città di Venaria Reale.

Un evento di grande richiamo in una cornice d’eccezione come quello della Corte d’Onore e del Cortile della Citroniera, nei quali si sono intrecciati sport e tradizione come sempre accade quando si parla di rievocazioni e di sfide medievali. Quello andato in scena a Venaria è stato infatti un vero e proprio Campionato Italiano Under 15 con più di 1.200 atleti fra i 7 ed i 15 anni scesi sul campo di gara in rappresentanza dei migliori gruppi della penisola per ben 36 città sfilate nei tre giorni di contesa.

Nutrito anche il gruppo di ragazzi e ragazze gialloverdi con 48 atleti fra sbandieratori e musici impegnati nelle varie categorie e fasce d’età. E i risultati sono stati tutti all’altezza delle aspettative di un Rione che negli ultimi tempi sta puntando moltissimo sui giovani e sulla loro crescita nel contesto di un ambiente stimolante e divertente allo stesso tempo.

Brozzi ha piazzato a metà classifica quasi tutti gli esercizi, cogliendo anche un ottimo sesto posto nei Musici Under 15 ed un quinto nel Singolo Under 15 con Filippo Flisi che ha sfiorato il podio in una gara nella quale ben sei atleti hanno concluso la prova racchiusi nel giro di pochi decimali di punto.

Il risultato di maggior spessore è però arrivato dai Musici della categoria Giovanissimi, capaci di cogliere una bellissima medaglia d’argento con 16,88 punti, battuti solamente dai ragazzi del Sestiere Porta Solestà di Ascoli Piceno giunti a quota 24,18 e largamente davanti al Palio dei Micci di Querceta (Lu) fermi a 14,01. Un piazzamento che ripaga tutto il gruppo lughese del grande impegno profuso da atleti e allenatori nei lunghi mesi di allenamenti invernali.

“Sono veramente orgoglioso – sottolinea Massimo Ortasi, presidente del Rione De’ Brozzi – di quanto fatto da atleti e allenatori, una scuola di bandiera e musica che si conferma come numeri tra le migliori d’Italia. Il percorso intrapreso più di quindici anni fa con il settore giovanile inizia a dare i suoi frutti, e dai primi campionati in cui eravamo ultimi in quasi tutto, ora ci posizioniamo costantemente a metà classifica con la possibilità di giocarsi qualche podio ad ogni edizione. Tutto questo per noi è un grande risultato, soprattutto se si considera che ci battiamo contro le ‘corazzate’ delle città di Palio ferraresi, ascolane e toscane che hanno ben altre disponibilità di spazi, oltre che risorse economiche molto superiori alle nostre”.