Lugo, ha la patente sospesa e gira su un’auto priva di assicurazione e revisione: denunciato a piede libero

Nello scorso fine settimana, i Carabinieri della Compagnia di Lugo hanno intensificato i controlli sul territorio. Nel corso di uno dei controlli dinamici di autovetture in transito, hanno fermato un uomo di origine marocchina. L’uomo, già noto per le diverse irregolarità in termini di circolazione stradale, è stato sorpreso alla guida nonostante la patente gli fosse stata sospesa a tempo indeterminato. Inoltre, il veicolo risultava sprovvisto di copertura assicurativa RCA e già sospeso dalla circolazione per omessa revisione.

Lo stesso conducente, sceso repentinamente dall’auto, alla richiesta di esibire i documenti di guida e di soggiorno, assumendo un atteggiamento di sfida dichiarava di non averli con sé. Tale comportamento ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire il controllo con una perquisizione del veicolo. L’operazione ha permesso di rinvenire una chiave a tubo della lunghezza di 30 centimetri, occultata strategicamente sotto la leva del freno a mano, una posizione che ne garantiva la pronta disponibilità e che non risultava giustificabile con un’eventuale necessità di riparazione del mezzo.

All’automobilista sono state contestate le molteplici violazioni al Codice delle Strada. Il veicolo è stato sottoposto a fermo amministrativo di 90 giorni e a sequestro amministrativo finalizzato alla confisca. L’uomo è stato denunciato a piede libero per porto abusivo di armi o oggetti atti ad offendere e violazione degli obblighi inerenti al soggiorno per non aver esibito i documenti.