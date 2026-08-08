Lugo, ha il divieto di ritorno per 2 anni, ma la Polizia lo sorprende vicino al parco “Il Tondo”

Ieri nel territorio di Lugo la Polizia di Stato ha svolto un servizio rafforzato di vigilanza, nell’ambito del quale sono state sottoposte a controllo oltre 100 persone, diverse delle quali con precedenti, nonché numerose attività commerciali. Le attività si sono concentrate anche sui parchi cittadini, ed in particolare in prossimità del parco “Il Tondo” è stato controllato un uomo che è risultato gravato dalla misura di prevenzione del foglio di via con divieto di ritorno nel Comune di Lugo per 2 anni, alla quale era stato sottoposto dal Questore nello scorso mese di aprile. Nei suoi confronti si è quindi proceduto a denuncia all’autorità giudiziaria per la violazione del divieto.