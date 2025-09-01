Lugo, guida a tutta velocità con un tasso alcolemico 5 volte oltre il consentito: perde 15 punti della patente

Nel fine settimana i Carabinieri di Lugo hanno intensificato i controlli lungo le vie principali di comunicazioni di tutto il territorio di competenza. Sono state ritirate 3 patenti di guida ad altrettanti automobilisti sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore al limite consentito. Nel primo caso i Carabinieri hanno notato un’auto che procedeva ad elevata velocità. Dopo un breve inseguimento il veicolo è stato fermato ed il conducente è stato sottoposto ad accertamento con etilometro, da cui è emerso un valore di alcol di ben cinque volte superiore a quello consentito. Per tale motivo è stato denunciato alla locale Procura della Repubblica per guida in stato di ebbrezza, la patente gli è stata immediatamente ritirata ed è stato anche sanzionato per eccesso di velocità con la decurtazione complessiva di 15 punti dalla patente. Stesso tasso alcolemico è stato riscontrato ad altro automobilista, alla guida di un’auto di grossa cilindrata, notato procedere a “zig-zag” su una principale arteria stradale e subito fermato. Anche in questo caso il conducente è stato denunciato e la patente di guida gli è stata immediatamente ritirata.

Inoltre gli stessi militari hanno elevato contravvenzioni ad una persona che durante la guida faceva uso di telefono cellulare, con la conseguente decurtazione di 5 punti dalla patente. Ad altro giovane, sorpreso alla guida con tasso alcolemico di poco superiore a quello consentito, è stata ritirata la patente con la prevista decurtazione di 10 punti.