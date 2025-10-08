Lugo, “guardi che un fanale dell’auto non funziona”: la Polizia lo ferma e scopre un chilo e mezzo tra marijuana e hashish

Nel pomeriggio di ieri, 7 ottobre, la Polizia di Stato di Ravenna ha proceduto all’arresto di un italiano per la detenzione di 1,5 kg lordi di sostanza stupefacente tra marijuana ed hashish.

In particolare, nell’ambito di servizi di controllo del territorio, gli operatori del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Lugo hanno intercettato un’automobile che presentava uno dei due fari anteriori non funzionante.

All’atto del controllo, l’autista, un giovane italiano, si è subito mostrato agitato e dopo accurate verifiche del veicolo da parte degli agenti, insospettiti da un forte odore riconducibile a sostanza stupefacente, il ragazzo, vistosi scoperto, consegnava un borsone con all’interno celate diverse dosi di sostanza stupefacente di tipo hashish e marijuana, per un peso complessivo di circa 1,5 kg. Gli operatori hanno dunque tratto in arresto il giovane che, al termine degli atti di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato associato alla locale Casa Circondariale.